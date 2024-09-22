«Радиостанция Судного дня» передала в эфир загадочные сигналы

Коротковолновая «Радиостанция Судного дня», которая также известна, как УВБ-76 и The Buzzer, передала в эфир напоминающие шифровку загадочные сигналы, пишет «Комсомольская правда».

Журналисты уточнили, что станция вещает на частоте 4625 кГц с однополосной модуляцией на верхней боковой полосе. Первые 20 лет она находилась у поселка Поварово Солнечногорского района Московской области, затем «переехала» под Петербург.

УВБ-76 транслирует маркёр канала, который звучит как короткий сигнал, повторяющийся примерно 26 раз в минуту. Вещание осуществляется непрерывно. Иногда маркёр прерывается, и происходит передача голоса на русском языке.

Впервые она вышла в эфир в 1970-х и быстро стала легендой среди радиолюбителей. За 40 лет ее существования специалисты выдвинули десятки, если не сотни версий, назвали множество причин, по которым уникальная станция все еще работает и передает странные сигналы, приказы, послания.

К примеру, однажды УВБ-76 выдала такой текст: «МДЖБ МДЖБ ОБЪЯВЛЕНА КОМАНДА 135».

В 2023 году «Радиостанция Судного дня» работала крайне активно, пояснили журналисты. В частности, она отправила такие сигналы, как «НЕОНОВЫЙ 7643 1756» (28 января), «ГУСЯТНИК 6847 0176 (28 августа)», «СКОКОЛЬЕЖ 5247 3768» (29 августа).

По одной из версий, УВБ-76 представляет собой станцию «мертвой руки», предназначенную для автоматической передачи сигнала на запуск ракет в случае гибели вышестоящих штабов в ходе ядерного конфликта. В связи с этим, ее и называют нередко станцией Судного дня.