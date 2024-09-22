Apple начала продавать восстановленные AirPods Pro 2 со скидкой

Компания Apple объявила о начале продаж восстановленных наушников AirPods Pro второго поколения нового образца с кейсом, оборудованным разъемом USB-C. Пока товар доступен для покупки только в интернет-магазинах США. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Обновленные наушники были представлены в сентябре 2023 года и обладают рядом улучшений, включая повышенную степень защиты от пыли и воды по стандарту IP54, а также поддержку потокового воспроизведения без потерь с гарнитурой Apple Vision Pro. В анонсирующем релизе Apple подчеркнула, что все ее восстановленные продукты проходят строгие тесты на функциональность и качество, а также тщательно очищаются перед продажей.

Восстановленные AirPods Pro 2 с USB-C отпускаются по цене $209 (примерно 19,3 тыс. руб. по курсу на 22 сентября 2024 года. – «Газета.Ru»), что на $40 (около 3,7 тыс. руб.) дешевле таких же новых наушников.

В MacRumors обратили внимание, что в США на Amazon можно приобрести совершенно новые AirPods Pro 2 с USB-C по цене $190 (почти 17,6 тыс. руб.), что является более выгодным предложением, чем покупка восстановленных наушников в интернет-магазине Apple.