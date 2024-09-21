Специалист посоветовал отключать Wi-Fi при выходе из дома

Главный эксперт по архитектуре сети радиодоступа «МегаФона» Оскар Исмагилов посоветовал отключать Wi-Fi при выходе из дома.

«При включённом Wi-Fi телефон постоянно ищет доступные сети для подключения. Да, обычно для этого требуется авторизация и ввод пароля. Но если вы ранее подключались к какой-либо сети, гаджет автоматически соединяется с ней, когда вы снова входите в зону её действия», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если эта сеть не обладает необходимыми уровнями безопасности, то пользователь становится лёгкой целью для киберпреступников.

Кроме того, отметил Исмагилов, Wi-Fi дополнительно расходует заряд аккумулятора.

Также можно регулярно очищать список сохранённых сетей Wi-Fi, к которым пользователь подключался ранее.

Ранее преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько посоветовал для защиты аккаунтов создавать три-четыре разных пароля, содержащих не менее восьми символов.