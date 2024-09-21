Астрономы предупредили о череде магнитных бурь в ближайшие дни

Череда магнитных бурь ждет жителей Земли в ближайшие дни, предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Об этом пишет портал 76.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения.

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По данным ученых, магнитная буря ожидается 26 и 27 сентября. Ее мощность достигнет уровня G1. 28 сентября прогнозируется возбуждение магнитосферы.

Следующий виток магнитных бурь, заметили специалисты, предполагается 13 и 14 октября. Их мощность также достигнет уровня G1.

Напомним, что ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Буря класса G5 была зафиксирована в ночь на 11 мая. По мнению специалистов, она была самой сильной с 2005 года.

За несколько дней до бури на Солнце произошло произошло несколько сильнейших вспышек, включая наивысшую — категории Х.