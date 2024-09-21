Сотрудники Telegram, после задержания основателя мессенджера Павла Дурова в Париже, начали отвечать на запросы властей Франции, США, Южной Кореи, Бельгии, пишет Le Figaro со ссылкой на источник.

Ранее западные СМИ сообщили, что Дуров пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований.

«Это сотрудничество уже принесло пользу всем европейским странам, входящим в Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст)», — отметил источник.

По данным газеты, мессенджер выполнил запросы Национальной полиции Франции в рамках нескольких уголовных дел и предоставил материалы, которые могут идентифицировать некоторых подозреваемых. В частности, речь идет о делах, связанных с педофилией.

Французские власти отказались от сотрудничества: Дуров не проявляет интереса к контактам с Россией

Кроме того, одна из стран ЕС получила информацию о группе в Telegram, с помощью которой было заказано около сотни убийств.

В федеральной прокуратуре Бельгии заметили, что в последнее время Telegram изменил свою позицию в сфере сотрудничества с правосудием.