Обнаружены редкие сверхновые

Группа астрономов из Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили обнаружила 307 новых остатков сверхновых, включая семь редких, богатых кислородом. Открытие представлено в исследовательской статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

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Остатки сверхновых (SNR) — это расширяющиеся структуры, которые возникают после взрыва звезды и содержат выброшенный материал и межзвездное вещество, разогнанное ударной волной. Некоторые остатки характеризуются сильным излучением атомов кислорода и называются богатыми кислородом SNR, однако они встречаются крайне редко.

Для своего исследования астрономы использовали новый метод обнаружения остатков сверхновых, основывающийся на анализе линий излучения. Наблюдения провели с помощью прибора MUSE, установленного на Очень Большом Телескопе (VLT) ESO, что позволило идентифицировать сотни новых объектов.

В рамках обзора PHANGS-MUSE исследователи обнаружили 307 остатков сверхновых, из которых 35 показали наличие излучения кислорода. Дальнейший анализ показал, что семь из этих объектов обладают сильными и широкими линиями кислорода, что свидетельствует об их богатстве кислородом.

Большинство обнаруженных остатков сверхновых также имеют аналоги в рентгеновском излучении с яркостью около 10-100 ундециллионов эрг/с, что близко к пределу для ультраярких рентгеновских источников. Однако исследователи не смогли найти прямые связи с известными сверхновыми в местах обнаруженных остатков.

Исследователи отметили, что их работа подчеркивает редкость кислородосодержащих остатков сверхновых, и планируют расширить использование нового метода на другие галактики, чтобы лучше понять происхождение и свойства этих объектов.