Стало известно, упадут ли цены на iPhone 15 в ноябре

Смартфоны iPhone 15 уже не упадут в цене, несмотря на выход новой линейки, заявил в разговоре с NEWS.ru главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он объяснил это падением спроса на устройства компании Apple.

Падение уже состоялось, дальше его не будет. Потому что 16-й сильно дороже. <...> [При этом] разница между ними (iPhone 15 и 16. — NEWS.ru) в цене будет оставаться на каком-то достаточно заметном уровне. Спрос на iPhone падает, поэтому они заходят по высоким ценам. <...> Может, кто-то и будет устраивать аттракционы невиданной щедрости, но это маловероятно, — сказал эксперт.

По словам собеседника NEWS.ru, линейка iPhone 16 подешевеет примерно через три-четыре месяца. Он не исключил, что на сером рынке их можно будет купить на 15–20% дешевле, чем у «официалов». Цены на базовую модель будут начинаться от 85–90 тысяч рублей, тогда как стоимость iPhone 15 на сером рынке останется прежней — примерно 70 тысяч рублей, предположил Муртазин.

9 сентября компания Apple представила новое поколение своих смартфонов — iPhone 16. Заметные изменения претерпела базовая модель: устройство получило вытянутый блок камер, новые цвета и более мощный процессор. Главным преимуществом линейки стали поддержка искусственного интеллекта и появление новой кнопки Camera Control для управления фотокамерой.