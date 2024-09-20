Airbus и Quantum Systems испытали рой дронов, управляемых ИИ

Airbus Defence & Space и немецкая Quantum Systems достигли прогресса в развитии технологии автономных беспилотников, проведя успешные испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), управляемых искусственным интеллектом. Эти испытания, проведенные в Центре беспилотных летательных аппаратов Airbus в Манчинге, ознаменовали конец исследований, целью которых была разработка решений для управления большими роями беспилотников при минимальном вмешательстве человека.

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Прорыв заключается в использовании ИИ для управления различными роями дронов, даже в условиях радиопомех или отказа GPS. Эта система интегрирует данные с беспилотников Vector и Scorpion в режиме реального времени в систему управления боевыми действиями Airbus «Fortion Joint C2», повышая уровень осведомленности об обстановке и принятия тактических решений.

Данные, полученные в ходе тестов, будут использованы в будущих разработках автономных систем для крупных проектов Бундесвера.