Ученые секвенировали геном древнейшего жителя Южной Африки

Группа исследователей из Кейптаунского университета (Южная Африка) и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия) проанализировала древнейший геном человека из Южной Африки. Исследование раскрыло неизвестные детали миграции племен в этом регионе.

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Команда изучила останки 13 человек из стоянки Окхерст в Южной Африке, живших от 1300 до 10 тыс. лет назад. Эту стоянку назвали «идеальным местом» для изучения истории человечества, поскольку там сохранилось более 40 захоронений и присутствуют культурные слои различных эпох. Она позволяет воссоздать перемещения человеческого населения на протяжении 9 тыс. лет.

Ключевым открытием стал тот факт, что древнейшие геномы очень похожи на геномы современных групп бушменов и готтентотов, обитающих сегодня в том же регионе. Аналогичные исследования в Европе раскрыли историю крупномасштабных генетических изменений, вызванных миграциями людей за последние 10 тыс. лет. В Африке же наблюдается долгая история относительной генетической стабильности.

Ситуация изменилась только 1200 лет назад. В регион прибыли пришельцы, которые принесли с собой новые языки, традиции скотоводства и сельского хозяйства. Они начали взаимодействовать с местными группами охотников-собирателей, сообщает Nature Ecology & Evolution.

Ученые также отметили, что популяция из Окхерста не проходила через так называемые «бутылочные горлышки», то есть периоды резкого сокращения генетического разнообразия. Ее генетическая картина была более разнообразной, чем у охотников-собирателей из Европы того же временного периода.

Ранее сообщалось, что ученые нашли древнейшие следы Homo sapiens в Восточной Азии. Им около 45 тысяч лет.