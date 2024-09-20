Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), более известная как оператор расположенного в Швейцарии Большого адронного коллайдера (БАК), откажет сотням связанным с российскими организациями ученым в доступе к своим объектам с начала декабря 2024 года. Об этом сообщил журнал Nature.

По его информации, с 1 декабря связанные с Россией специалисты больше не смогут попасть на территорию ЦЕРН и должны будут сдать все имеющиеся у них французские и швейцарские виды на жительство. Чтобы продолжить исследования в лабораториях организации, желающим придется прекратить сотрудничество с российскими институтами и перейти в иностранные учреждения. В то же время, ЦЕРН продолжит работу над уже запущенными проектами с около 270 сотрудниками российского Объединенного института ядерных исследований, которые проводят эксперименты на коллайдере NICA в Дубне.

По оценкам Nature, решение в отношении российских ученых, которые вносят вклад в независимые эксперименты на БАК, может стать болезненным для ЦЕРН. По словам специалиста по физике частиц Немецкого синхротронного центра Ханнеса Юнга, оно "оставит вакуум" после себя. Журнал отмечает, что вклады российских институтов и фондов составляли около 4,5% бюджета для экспериментов на БАК, а потеря российского взноса в фонд модернизации БАК к 2029 году лишит ЦЕРН дополнительных $47 млн.

БАК представляет собой самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц, он расположен недалеко от Женевы. В работе по сооружению и экспериментах на ускорителе участвовали около 100 тыс. человек из 44 стран мира, в том числе из России. Эксперименты на БАК привели к открытию более 60 новых субатомных частниц, в том числе пентакварков, а также доказали существование бозона Хиггса, который отвечает за механизм появления масс у некоторых других элементарных частиц.

В марте 2022 года в ЦЕРН приостановили действие статуса России как наблюдателя. В июне того же года Совет ЦЕРН принял решение не продлевать после 2024 года соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией, которые было заключено еще СССР в 1955 году. В то же время, в совете проголосовали против прекращения сотрудничества с российским ОИЯИ.