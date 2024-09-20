Эксперты объяснили, зачем Евросоюз требует от Apple открыть свою ОС

Власти Евросоюз, усиливая давление на Apple, потребовали от корпорации открытия операционной системы iOS, на которой работают iPhone и iPad, для компаний-конкурентов и обеспечения совместимости системы с другими технологиями. Отчасти такие правила справедливы, считают эксперты.

Это пока лишь предупреждение, оно будет действовать полгода, пишет издание Bloomberg. Если же корпорация нарушит европейское законодательство, то ей грозит штраф в размере до 10% от мировых продаж. Сам производитель заявил, что новые нормы угрожают конфиденциальности потребителей.

Напомним, что в рамках "Закона о цифровых рынках" Apple уже ограничила возможности своих устройств, поступающих на европейский рынок: у местных пользователей не будет доступа к новым функциям искусственного интеллекта.

"Евросоюз фактически хочет из iPhone сделать некий Android, чтобы на двух платформах были одинаковые условия", - сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он объяснил это тем, что монопольное положение Apple, в частности, не позволяет другим разработчикам использовать NFC и ставить приложения, минуя App Store.

"Претензия связана с тем, что Apple выстроила монополию и взимает произвольную плату, то есть это неконкурентная плата за доступ к своей платформе", - уточнил собеседник.

По его словам, компании следует поменять бизнес-модель, а сделать это для нее довольно трудно, поскольку она потеряет много денег.

Разумеется, Apple не планирует "открыть все двери, и заходите, кто хочет". Однако требования Евросоюза в определенной степени справедливы, сказал генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.