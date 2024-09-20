Маск сообщил, что хотел бы улететь на Марс

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что хотел бы улететь на Марс, если бы такая возможность предоставилась. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Да», — подчеркнул бизнесмен, отвечая на своей странице на вопрос, желает ли он улететь на эту планету.

До этого Маск заявлял, что человечеству необходимо освоить межзвездные перелеты, чтобы выжить. По его словам, «сегодня-завтра» может произойти импактное событие, при котором комета столкнется с планетой или же Землю уничтожит расширение Солнца.

При этом Маск сообщал в социальной сети X, что люди могут высадиться на Марсе в течение четырех лет, а через 20 лет будут жить там в самодостаточном городе.