ИИ обучили снимать показания счетчиков за 0,1 секунды

Специалисты российской компании Smart engines обучили искусственный интеллект (ИИ) мгновенно снимать показания счетчиков ЖКХ и переносить данные в банковские приложения для быстрой оплаты.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Решение избавит пользователей от необходимости вручную фиксировать данные приборов учета воды, газа и электроэнергии и позволит в одно касание производить оплату жилищно-коммунальных услуг в мобильных и веб-приложениях ведущих банков. Точность и скорость его работы обеспечиваются за счет применения созданных учеными Smart engines сверхлегких нейронных сетей. Их исполнение не требует мощных графических процессоров и выполняется локально на устройстве пользователя без передачи на сервер", - уточнили разработчики.

Система нетребовательна к условиям съемки, пользователю не нужно специально приближать камеру для фиксации показаний. При этом нейросеть способна распознавать данные сразу нескольких счетчиков в одном кадре как на фото, так и на видео.