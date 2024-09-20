Xiaomi и Honor могут выпустить трехсекционные складные смартфоны

Китайские технологические компании Xiaomi и Honor вслед за Huawei могут запустить производство собственных трехсекционных складных смартфонов. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ Управления по правам интеллектуальной собственности Китая.

Издание выяснило, что Xiaomi и Honor в 2022 и 2021 годах соответственно подали заявки на регистрацию патентов на дизайн трехсекционных складных смартфонов. Документы содержат описание "Z-образных устройств с двумя шарнирами и тремя задними камерами". Как отмечает газета, выпуск гаджетов в подобном форм-факторе становится все более характерным для производителей смартфонов на платформе Android, поскольку позволяет им эффективнее конкурировать в сегменте люксовых устройств с iPhone от Apple.

Ранее китайская компания Huawei провела презентацию первого в мире трехсекционного складного смартфона Mate XT, он был представлен в красном и черном цветах, диагональ экрана составляет 10,2 дюйма (25,9 см), а ширина - 3,6 мм. Стартовая цена смартфона находится на отметке около $2,8 тыс., что превышает ожидаемую стоимость премиального iPhone 16 Pro Max примерно в два раза. Согласно данным Huawei, количество предзаказов на Mate XT в преддверии презентации превысило 3,6 млн единиц.