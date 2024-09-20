Создана ИИ-система, предсказывающая рост цен на акции

Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали систему, позволяющую прогнозировать изменения цен на акции за счет анализа экономических новостей с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

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Использование нейросетей позволило авторам выявлять больше сложных взаимосвязей между различными данными и учитывать влияние внешних событий на фондовый рынок.

"Ученые <…> разработали инновационный метод прогнозирования движения цен акций РТС (Российская торговая система - прим. ТАСС), используя сочетание временных рядов и текстовых данных из финансовых новостей. Новый подход <…> позволяет инвесторам лучше адаптироваться к изменениям на рынке", - говорится в сообщении.

По словам профессора кафедры исследования операций факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Дмитрия Голембиовского, чьи слова приводит пресс-служба МГУ, новый подход позволяет использовать для анализа не только исторические данные, но и текущие события.