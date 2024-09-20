Раскрыта тайна черного рыцарского надгробия

Археологи раскрыли тайну происхождения черного рыцарского надгробия, найденного в Джеймстауне, Вирджиния. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Historical Archaeology.

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Исследователи определили, что надгробие рыцаря, датируемое 1627 годом, было изготовлено не из мрамора, как предполагалось ранее, а из черного известняка. Этот материал широко использовался в колониальные времена для создания надгробных плит, которые заказывались богатыми колонистами для увековечения себя. Хотя известняк часто называли «мрамором», это название применялось ко всем камням, которые поддавались полировке.

Для определения происхождения камня ученые использовали метод анализа ископаемых, содержащихся в материале надгробия. Поскольку эволюционные данные позволяют четко определить время и географическое распространение организмов, это стало ключевым методом в их исследовании. Ископаемые были идентифицированы по микрофоссилиям, таким как Omphalotis minima и Paraarchaediscus angulatus.

На основании обнаруженных микроокаменелостей исследователи пришли к выводу, что черный известняк был импортирован в английское поселение на территории современных США либо из Ирландии, либо из Бельгии. Исторические данные указывают, что наиболее вероятным источником является Бельгия, так как этот регион с древних времен был основным поставщиком такого материала, включая периоды Римской империи и XVII века, когда надгробие было изготовлено.

Надгробие, вероятно, принадлежало сэру Джорджу Ярдли, бывшему губернатору колонии Вирджиния. Семейные свидетельства подтверждают, что потомки Ярдли заказывали аналогичные надгробия с использованием герба семьи. Однако отсутствие сохранившихся костей с извлекаемой ДНК не позволяет провести окончательную идентификацию.