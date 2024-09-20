Анна Иванова об использовании ИИ в Rambler&Co: «Изучаем ChatGPT, но используем только GigaChat»

Директор департамента контента и технологий Rambler&Co поделилась своим видением цифрового суверенитета на конференции с экспертами в области ИИ.

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На этой неделе в рамках «Международного технологического конгресса» состоялась пленарная сессия «Искусственный интеллект в медиапространстве: технологии, тенденции, риски, регулирование», организованная группой компании Picvari. На ней выступила директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова и обсудила с другими ведущими экспертами отрасли, как меняется индустрия под воздействием стремительного развития ИИ.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Для того чтобы идти вперёд в сфере ИИ, надо использовать свои технологии. Пусть на начальном этапе и придется "есть кактус", но только так можно развить собственный продукт и не зависеть от других. И если руки тянутся к ChatGPT, то про него надо знать все, изучать, но в своих продуктах применять и совершенствовать только российские сервисы – мы, например, используем GigaChat».

Среди участников сессии были генеральный директор Picvario и член рабочей группы международного совета по прессе и телекоммуникациям IPTC Сергей Фомин, продюсер, основатель и генеральный директор студии «Паровоз» Антон Сметанкин, ИИ-директор «МТС» Дмитрий Твердохлебов, управляющий директор Центра технологий искусственного интеллекта Газпромбанка Александр Савченко. Они обсудили широкий спектр тем, начиная от технологических возможностей и заканчивая этическими вопросами и правовым регулированием. Эксперты отметили, что пользователи должны быть осведомлены о том, что контент сгенерирован ИИ, особенно когда речь идет о чувствительной информации, поэтому подчеркнули необходимость адаптации существующего законодательства к новым технологиям.

«Международный технологический конгресс» – площадка федерального уровня, объединяющая интересы индустрии программного обеспечения и электроники.