SpaceX пытается оспорить штраф в размере $633 тыс.

Компания SpaceX направила в Конгресс письмо, в котором оспаривает штраф Федерального управления гражданской авиации (FAA) в размере $633 009, наложенный за нарушение правил безопасности при запусках. Текст письма размещен на странице SpaceX в X (ранее Twitter).

По мнению SpaceX, штраф выставлен неправомерно из-за "системного несоблюдения FAA" своих обязательств. Космическое агентство отмечает, что "на протяжении почти двух лет SpaceX поднимало тревогу в связи с неспособностью FAA идти в ногу с быстро развивающейся коммерческой космической отраслью и потребностями национальной безопасности США". SpaceX утверждает, что она "абсолютно привержена обеспечению безопасности операций", но FAA проявляет неспособность обрабатывать "относительно незначительные" обновления.

Ранее владелец SpaceX, Tesla и X Илон Маск заявил, что его компания никогда не сможет отправить человека на Марс, если FAA будет создавать бюрократические помехи для испытания космических кораблей. Так предприниматель прокомментировал пост одного из пользователей Х, согласно которому FAA постановило, что необходимо провести дополнительные консультации сроком 60 дней относительно возможного влияния шума при испытаниях космического корабля Starship на окружающую среду.