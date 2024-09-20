Российская спутниковая система ускорит поиск рыбы

Рыбопромысловые суда, использующие услуги АО «Спутниковая система «Гонец», смогут получать актуальные данные о местах скопления рыбы прямо на промысле. Это нововведение, по информации пресс-службы предприятия, поможет сэкономить время и топливо, что особенно важно для рыбаков на Дальнем Востоке.

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В пресс-службе отметили, что система «Гонец» будет передавать прогнозные данные о промыслах, позволяя капитанам судов эффективно планировать свои действия. О чем сообщили на Международном рыбопромышленном форуме и выставке, прошедших в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября.

Кроме того, на выставке была представлена новая судовая станция для маломерных судов, выполненная в едином корпусе, который включает спутниковую антенну, модем и блоки питания. Это решение снижает требования к площадкам для установки оборудования, что делает его более удобным для использования в условиях ограниченного пространства.