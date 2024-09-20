Российской электронике пообещали рост цен и технологическое отставание

Сложности с оплатой поставок оборудования из Китая и другие следствия санкций США могут существенно повлиять на развитие производства российской электроники. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал владелец АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» (разрабатывает смартфоны, планшеты и другие устройства) Александр Калинин.

В первую очередь ситуация обещает рост цен, ведь расходы поставщиков и производителей увеличиваются. Замедляются и становятся дороже поставки, разрушаются финансово-продуктовые циклы.

В перспективе это приведет к частичному технологическому отставанию, ведь найти научно-техническую информацию и покупать технологические новинки в первоисточнике стало проблемой, в том числе из-за неадекватных цен.

«Поэтому для сохранения темпов роста российской IT-отрасли и удовлетворения потребностей госзаказчиков в части ускоренного импортозамещения бюджеты придется увеличивать», — подчеркнул Калинин.

Он рассказал, что платежи за поставки проходят не три-четыре дня, как раньше, а от двух недель до двух месяцев. Далее товар вырос в цене на 7-8 процентов, а после уплаты пошлин и НДС это превращается в 9-11 процентов увеличения себестоимости. Причем речь идет о несанкционном бизнесе, так что товары двойного назначения, скорее всего, обходятся значительно дороже.

Рост банковских ставок в России и нарушение товарно-денежного оборота, подчеркнул предприниматель, не позволяют планировать эффективное кредитование, что создает отдельные проблемы.

При этом Калинин не видит смысла переносить производство в страны СНГ, потому что сейчас они не попадают под санкции, но уже завтра все может измениться. И если так произойдет, то впустую будут потрачены средства на строительство за пределами страны, компании понесут издержки и могут потерять все инвестиции, и это не считая проблем с персоналом.

Владелец разработчика выразил сомнения, что возможно найти долгосрочное решение вопроса, потому что каждая новая схема обрубается следующим санкционным пакетом. Однако субсидирование государством ставок на приобретение комплектующих для российского производства в любом случае окажет поддержку предприятиям.

Ранее глава МСП Банка Иван Подберезняк сравнил российский бизнес, ведущий торговлю с Китаем, с «крадущимся в ночи татем» (вором), потому что тот вынужден использовать различные ухищрения. По его мнению, решение проблемы лежит в политической плоскости, а никакие технические меры, например, цифровой юань или цифровой рубль, ситуацию не исправят.