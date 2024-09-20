Золото скифов: археологи добрались до сокровищ кургана Туннуг

Участники экспедиции Русского географического общества (РГО) и Института истории материальной культуры РАН обнаружили в тувинском кургане Туннуг-1 золотые украшения, хорошо сохранившиеся волосы, заплетенные в косы, и различные артефакты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Пресс-служба Русского географического общества

Комплексная археолого-географическая экспедиция проводится на Туннуге-1 с 2018 года. В этом сезоне археологи начали раскопки в центральной части кургана. Ученые считают, что там находятся захоронения скифской знати.

© Пресс-служба Русского географического общества

Заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева рассказала, что в непосредственной близости от центральной камеры кургана, в деревянной колоде, нашли сопроводительное погребение. Оно оказалось довольно богатым: там обнаружили золотые украшения, бронзовые зеркала, нож и акинак (короткий скифский меч) с навершием в зверином стиле, а также фрагменты ткани, кожи и меха.

«Кроме того, сохранились волосы, заплетенные в косы, — вероятнее всего, это подростковое захоронение», — рассказала Соловьева.

Предметы, найденные вблизи центра Кургана, подтверждают исключительное научное значение Туннуга-1. Всего за несколько месяцев работы участники экспедиции сделали более семи тысяч находок, включающих кости людей и лошадей, элементы упряжи, изделия из керамики, железа и бронзы в традиционном скифском зверином стиле.

© Пресс-служба Русского географического общества

Научный руководитель экспедиции Тимур Садыков считает, что курган можно назвать своего рода храмом, который возвели для правителя, обладавшего сильной личной властью.

Исследователям предстоит выяснить, где скифы находили и как доставляли огромное количество камня.

Чем ближе к центру кургана — тем больше находок и тем они древнее: в этом полевом сезоне при приближении к центральной части были найдены два сопроводительных погребения Наталия Белякова директор департамента экспедиций и туризма Русского географического общества, кандидат исторических наук

Для исследования центра кургана необходимо разобрать периферию, объяснила историк. Туннуг-1 разделили на 16 секторов, и на исследование девяти из них ушло семь полевых сезонов.

Раскопки должны вестись последовательно от края к центру, иначе это будет не археология, а кладоискательство. Исследования курганов, тем более таких древних, объемных и сложных в планировке, как Туннуг, создававшийся с 9 века до нашей эры до Средних веков, — системный и последовательный труд. Наталия Белякова директор департамента экспедиций и туризма Русского географического общества, кандидат исторических наук

Туннуг-1 — самый ранний из всех изученных погребальных комплексов тувинской Долины Царей и один из крупнейших в ней. Курган находится в заболоченной местности, что защитило его от расхитителей, но в то же время усложнило работу археологов.

© Пресс-служба Русского географического общества

К настоящему времени изучена половина кургана. Раскопки центрального погребения исследователи планируют завершить уже в этом сезоне. В следующих сезонах археологи продолжат изучать неисследованные секторы кургана, а к моменту завершения работ будет создана 3D-модель — полноценная трехмерная карта всего кургана со всеми находками.