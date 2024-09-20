Названо время разрушения ледника Судного дня

Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) назвали время разрушения ледника Туэйтса, также известного как ледник Судного дня. За ним ведется постоянное наблюдение, так как он способен оказать непосредственное влияние на рост уровня моря на всей планете.

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Британские ученые с помощью подводных роботов провели новые измерения состояния ледника. Полученные данные гласят, что и сам ледник, и большая часть Западно-Антарктического ледяного покрова могут исчезнуть к XXIII веку.

После полного таяния ледника уровень моря поднимется на 65 см. Это приведет к затоплению огромных прибрежных территорий.

Протяженность ледника Туэйтса оценивается в 120 км. На данный момент он является самым широким на планете. Его толщина местами превышает 2000 м, что в два раза превышает размеры самого высокого небоскреба в мире «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Предыдущие наблюдения показали, что объем стоков с ледника Судного дня удвоился в период с 1990-х по 2010-е годы. На залив Амундсена, где он расположен, приходится 8% текущих темпов роста уровня моря (или 4,6 мм в год).

Ледник Туэйтса «исключительно уязвим» из-за своего расположения. Он опирается на дно намного ниже уровня моря и спускается к центру Западной Антарктиды. Ледник отступает на протяжении 80 лет, и в последние 30 лет этот процесс значительно ускорился. Результаты нового исследования показали, что в дальнейшем он начнет отступать все быстрее и быстрее, сообщает The Daily Mail.

Другое исследование показало, что морской лед вокруг Антарктиды держится на рекордно низком уровне второй год подряд. Ученые опасаются, что он уже не восстановится до средних значений.