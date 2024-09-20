Загадочным звукам из Марианской впадины нашли объяснение

Ученые раскрыли источник таинственных звуков, доносящихся из самой глубокой океанской впадины на Земле. Сигналы впервые зафиксировали в 2014 году, когда беспилотные подводные аппараты проводили акустическое исследование Марианской впадины.

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Звуки оказались двух видов: низкое «ворчание», которое отдавалось эхом в глубине, и пронзительный металлический звон, похожий на позывные космических кораблей из фантастических фильмов.

Ученые предположили, что сигналы издавало некое морское существо. Но они не соответствовали ни одному из известных криков китов.

В ходе нового исследования специалисты Национального управления океанографии и атмосферы (NOAA) проанализировали звуки с помощью искусственного интеллекта. Система изучила более 200 тысяч часов аудиозаписей с различными звуками океана и определила, что таинственные сигналы издают усатые киты – полосатики Идена (Balaenoptera edeni).

Дальнейшие исследования показали, что специфические сигналы можно услышать только в северо-западной части Тихого океана, хотя полосатики обитают на более обширных территориях. Очевидно, их производит только одна популяция.

Особенно активно сигналы раздавались в 2016 году, когда явление Эль-Ниньо привело к скоплению китов в районе Марианской впадины. Ученые предположили, что полосатики используют «позывные» как средство связи, чтобы определить местонахождение сородичей, сообщает Frontiers in Marine Science.

Ранее сообщалось, что в Марианской впадине нашли самый глубоководный вирус. Он заражает бактериальные клетки.