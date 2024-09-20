В «Сообщениях» iOS 18 найден серьезный баг

Критическая ошибка в обновлении iOS 18 приводит к тому, что приложение «Сообщения» неоднократно аварийно завершает свою работу. Короче говоря, не отвечайте на сообщение, если кто-то поделился с вами циферблатом для Apple Watch.

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Как сообщает 9to5Mac и делится читатель по имени Алекс, эта проблема привела к значительной потере данных у некоторых пользователей.

Проблема возникает, когда пользователь отвечает на сообщение, содержащее определенный циферблат для Apple Watch. Эта ошибка затрагивает обоих участников беседы, вызывая многократные сбои в приложении «Сообщения» при попытке открыть чат. Проблема распространяется на iOS 18.1 beta, iPadOS 18.1 beta и macOS 15.1 beta.

Первичное исправление проблемы заключается в удалении проблемной беседы со всех устройств, что, само собой, приводит к потере всей истории чата, включая фотографии и видео.

Восстановление из папки «Недавно удаленные» снова приводит к сбою.

Ожидается, что Apple устранит проблему в ближайших обновлениях.