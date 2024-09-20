Выяснилось, насколько iPhone 16 держит заряд лучше, чем iPhone 15

Новые смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Pro демонстрируют значительное улучшение автономности по сравнению с предыдущим поколением.

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По данным обзора на Tom's Guide, iPhone 16 Pro Max способен работать до 18 часов при непрерывном веб-серфинге, тогда как iPhone 16 Pro — до 14 часов. Это на четыре часа больше, чем у iPhone 15 и 15 Pro.

В тесте на автономность iPhone 16 Pro Max обошел конкурентов, таких как Samsung Galaxy S24 Ultra с 17 часами работы и Google Pixel 9 Pro, который держит заряд 13.5 часа. Также отмечено улучшение времени работы и базовых моделей iPhone 16 по сравнению с iPhone 15.

Однако скорость зарядки новых iPhone осталась примерно на том же уровне, что и у iPhone 15. iPhone 16 Pro и Pro Max заряжаются на 29 % за 15 минут и до 55-56 % за 30 минут, что немного ниже показателей Galaxy S24 Ultra.