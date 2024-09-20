Китай запустил шесть аппаратов спутниковой группировки Jilin-1

Китай успешно вывел на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли группировки Jilin-1. Об этом сообщила газета "Чжунго хантяньбао".

Как уточняется на странице издания в WeChat, старт был осуществлен в 12:11 по пекинскому времени (07:11 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-2D. Для носителя типа "Чанчжэн" это 536-й пуск.

На этот раз были запущены спутники широкополосной связи Wideband-02B. Как отмечается, эта миссия призвана способствовать усилению КНР как мощной аэрокосмической державы в соответствии с решениями Коммунистической партии Китая.

CZ-2D - двухступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонны полезного груза (на солнечно-синхронную (высота 700 км) - 1,3 тонны). Китай осуществил ее запуск в 91-й раз.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.