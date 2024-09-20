Российские ученые создали фотокатализаторы, активируемые видимым светом, которые превращают кислород в активную форму, способную разлагать токсичные соединения дешевле и безопаснее существующих технологий.

Российские ученые, разработали новые фотокатализаторы, которые преобразуют кислород в его активную форму под действием видимого света, например, от LED-ламп, передает «РИА Новости». Эти вещества могут использоваться для разложения токсичных органических соединений, образующихся на текстильных и фармацевтических предприятиях.

Исследование показало, что фотокатализаторы, созданные в Ивановском государственном химико-технологическом университете совместно с другими российскими научными организациями, обладают эффективностью превращения обычного кислорода в синглетный на уровне от 49% до 62%. Это значительно превышает показатели существующих катализаторов, таких как титано- и вольфрамосодержащие соединения, которые имеют эффективность около 30%.

Применение этих фотокатализаторов в очистных сооружениях может значительно удешевить процесс переработки токсичных отходов. Стоимость LED-ламп, используемых для активации фотокатализаторов, в среднем в 65-70 раз ниже стоимости ультрафиолетовых ламп, что делает технологию более доступной и экологически безопасной. Кроме того, такие катализаторы могут использоваться до одной тысячи раз без потери эффективности.

Руководитель проекта Иван Скворцов из Ивановского государственного химико-технологического университета отметил, что дальнейшие испытания будут проводиться с различными химическими структурами фотокатализаторов и в сочетании с другими веществами, такими как диоксид титана и нитрид углерода, для повышения их эффективности и расширения областей применения.

Ранее специалисты из Новосибирска разработали модель, которая позволит провести исследования для будущего коллайдера «Супер С-тау фабрика» и улучшить точность измерения траекторий частиц. Ранее сообщалось, что проект «Супер С-тау фабрика» получил поддержку на международном уровне, что подчеркивает его важность для мирового научного сообщества. В этой связи примечательно, что российские ученые активно развивают технологические решения, которые могут стать ключевыми для будущих научных открытий на этом коллайдере.