Мощность процессора A18 Pro в iPhone 16 Pro сравнили с предшественником

Процессор A18 Pro, установленный в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, показал прирост производительности всего на 13% по сравнению с A17 Pro таких в тестах, как GFXBench Aztec Ruins.

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Однако этот прирост был достигнут за счет увеличенного энергопотребления, что сделало новый чип менее энергоэффективным.

В GFXBench Aztec Ruins A18 Pro потреблял 11.5 Вт, тогда как его предшественник A17 Pro — 9.72 Вт. Это говорит о снижении показателя «производительности на ватт» у нового чипа.

Причиной может быть то, что Apple позволила процессору работать на более высокой мощности для достижения лучших результатов.

Хотя эти тесты направлены на проверку максимальной нагрузки, в повседневном использовании процессор вряд ли будет потреблять столько энергии. Тем не менее, такой показатель может указывать на аналогичную тенденцию в требовательных играх.