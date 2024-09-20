Космонавт показал ночной Владивосток с орбиты

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер поделился фотографией ночного Владивостока, сделанной с борта Международной космической станции.

"Владивосток - столица Дальнего Востока России. Город расположился на побережье Японского моря, окруженный Амурским и Уссурийским заливами, многочисленными бухтами. Самая известная и крупная из них - бухта Золотой Рог, по ней город можно легко узнать даже из космоса. Владивосток стоит на сопках, что в сочетании с бухтами делает его невероятно красивым и днем, и ночью. На снимке легко найти оба знаменитых моста - Золотой и Русский, который ведет на одноименный остров", - сказал Вагнер.