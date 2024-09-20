Жители Ливана боятся подходить к своим телефонам

Жители Ливана после второй волны детонаций техники стали отключать телефоны и другие устройства из-за страха новых взрывов. Об этом сообщает газета The New York Times.

По информации издания, ливанцы также стали отключать инверторы и солнечные батареи. Кроме того, они с подозрением относятся к радионяням, телевизорам и ноутбукам. В публикации отмечается, что взрывы пейджеров превратили повседневную жизнь мирных жителей в «сцены паники и насилия». Кроме того, атаки нарушили работу системы здравоохранения: больницы переполнены пострадавшими.

При этом Израиль выделяет все больше ресурсов на войну с ливанским шиитским движением «Хезболла», переключая внимание с конфликта в секторе Газа на это направление.

Напомним, что пейджеры членов «Хезболлы» начали массово взрываться 17 сентября. Вторая волна взрывов, которая произошла на следующий день, затронула рации, телефоны, устройства на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Как заявлял глава движения Хасан Насрулла, в произошедшем виновен Израиль, а в отношении Ливии это означает «фактическое объявление войны».