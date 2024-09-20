Xiaomi анонсировала «народные» смартфоны серии Redmi Note 14

Накануне Xiaomi анонсировала новую серию смартфонов Redmi Note 14, включая модели Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro+.

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Внешний вид устройств существенно отличается от предыдущих моделей линейки. Блок камер теперь расположен в центре верхней части задней крышки и имеет закругленные формы.

На опубликованных постерах видно две версии смартфонов, которые, по предположениям, являются моделями Redmi Note 14 Pro+ и Note 14 Pro. В центре блока камер у одной из моделей указана основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS).

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Xiaomi также упомянула, что смартфоны предложат «новый уровень» защиты, включая улучшенную водонепроницаемость и устойчивость к падениям.

Технические характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что устройства останутся в среднебюджетном сегменте, как и предыдущие модели серии. Полная презентация Redmi Note 14 Pro и Pro+ состоится в конце сентября.