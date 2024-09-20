Человечеству предрекли катаклизмы из-за глобального потепления

Аномальны температуры и наводнения, с которыми столкнулись в этом году жители России, являются следствием масштабных процессов, связанных с глобальным потеплением. Об этом Life.ru рассказала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зелёная миссия» Ольга Лакустова.

По словам эколога, за последние 150 лет на Земле стало теплее на 1,1°, и температура продолжает расти, что приводит к таянию арктических льдов, сокращению переносящих тепло глубоководных течений и увеличению уровня мирового океана.

«Все это чревато увеличением количества природных катаклизмов: аномальной жарой, похолоданием, потопами, бурями, ураганами, лесными пожарами и так далее. Даже на территории Москвы и Московской области мы уже отмечаем аномальные температуры и можем видеть, как начинает меняться растительность - луговые травы постепенно начинают уступать место степным», - пояснила Ольга Лакустова.

Член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды обратила внимание на то, что обратить вспять процесс глобального потепления невозможно, но можно его замедлить, сократив выбросы углекислого газа в атмосферу. В этом могут помочь в том числе и «голубых ферм» с морскими водорослями, которые поглощают в 100 раз больше выбросов, чем деревья.

«Данное направление уже набирает популярность во всем мире, а Россия обладает для этого огромными ресурсами благодаря протяженной прибрежной территории», — подытожила Лакустова.

Ранее в Москве несколько раз были обновлены температурные рекорды. Так, 13 сентября 2024 года стало самым теплым за последние 75 лет. Воздух в столице прогрелся до +26,2° - это на 1,9° выше, чем было 13 сентября 1998 года.

10 сентября в Москве также был установлен температурный рекорд. В этот день воздух на базовой метеостанции прогрелся до +26,3°. Прежним лидером было 10 сентября 1972 года, тогда максимум составил +25,8°.