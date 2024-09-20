Ученые выдвинули новую гипотезу о причине вымирания мамонтов

Международная команда ученых провела анализ тканей сибирского мамонта и выдвинула смелую гипотезу о причинах гибели этих животных. По мнению ученых, мамонты могли стать жертвами аллергии на пыльцу растений, развившейся из-за потепления климата.

© Мир 24

Большинство ученых склонны считать, что причиной вымирания мамонтов стали климатические изменения и деятельность древних людей. Тем не менее есть и альтернативные версии. Одну из них выдвинули ученые из Израиля, Италии и России, которые исследовали останки мамонтов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири. Анализ тканей животных показал, что в тканях присутствуют белки иммуноглобулины, которые защищают живые организмы от вирусов, бактерий и аллергенов.

Обнаруженные в тканях мамонтов иммуноглобулины ученые связали с проявлением аллергической реакции на пыльцу растений, следы которой также были найдены во время раскопок.

Ученые высказали предположение, что из-за потепления климата растения начали продуцировать новые виды летучих органических соединений, что в свою очередь могло вызвать у обитавших тогда на Земле представителей фауны серьезные проблемы с обонянием, сообщает издание Earth History and Biodiversity.

Обоняние играет важнейшую роль в процессе поиска животными воды и пищи, однако ключевое значение оно имеет для поиска полового партнера. Если мамонты испытывали трудности с поиском партнера для спаривания, это вполне могло отразиться на численности популяции. Кроме того, пыльца растений, по мнению ученых, могла вызывать хронические аллергические реакции, что в итоге отрицательно влияло на жизнеспособность популяции.

Ученые надеются провести дальнейшие исследования и установить, какие именно растения могли провоцировать развитие аллергии у мамонтов и других крупных млекопитающих.

Ранее сообщалось, что ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Техасе впервые в истории провели трехмерную реконструкцию хромосом шерстистого мамонта.