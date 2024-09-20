Apple начала собирать iPhone 16 в Бразилии

Apple начала сборку нового iPhone 16 в Бразилии, вслед за Индией и Китаем, что знаменует собой значительное расширение глобальной производственной сети компании.

Согласно нормативным документам, на заводе Foxconn в Жундиаи, штат Сан-Паулу, собирается базовая модель iPhone 16, и это первый случай, когда Бразилия собирает новую модель iPhone со дня запуска. Между тем, более дорогие модели Pro по-прежнему будут производиться в Китае, пишут СМИ.

Этот шаг соответствует усилиям Apple по снижению зависимости от Китая. В прошлом году Apple начала одновременное производство моделей iPhone 15 в Индии и Китае, что стало первым случаем для компании. Теперь, когда к этому списку присоединилась Бразилия, Apple сможет быстрее поставлять новые iPhone на отдаленные рынки.