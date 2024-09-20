ChatGPT-4 тратит 1.5 л чистой воды на генерацию 100 слов

Согласно исследованию Калифорнийского университета в Риверсайде, для генерации 100 слов с помощью ChatGPT-4 требуется до 1.5 литров чистой воды.

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Она используется для охлаждения серверов, обрабатывающих запросы ИИ. Это связано с повышенными нагрузками на вычислительные мощности, что увеличивает потребление ресурсов.

Исследователи отмечают, что эта цифра кажется значительной, но затраты на обучение нейросетей гораздо выше. Например, для тренировки модели Meta LLaMA-3 было использовано около 22 млн литров воды — столько потребляют за год 164 жителя США.

Кроме того, использование искусственного интеллекта влечет за собой значительное энергопотребление. Для работы GPT-4 только 1 из 10 пользователей может генерировать запросы, эквивалентные месячному энергопотреблению Вашингтона.

Microsoft обещает разрабатывать новые методы охлаждения дата-центров, чтобы сократить использование воды.