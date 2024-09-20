Популярные портативные аккумуляторы Anker оказались взрывоопасны

Anker объявила о новом отзыве своей Powerbank 335 (A1647) из-за риска возгорания.

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В устройстве используется литийионный аккумулятор, который может перегреваться, что потенциально приводит к плавлению пластиковых частей, выделению дыма и пожарам. Проблема коснулась продукции, выпущенной с января по июнь 2024 года.

Powerbank Anker 335 оснащен аккумулятором емкостью 20 000 мАч и поддерживает зарядку через порты USB-C и USB-A с максимальной мощностью 22.5 Вт. В заявлении компании говорится, что причиной дефекта стала ошибка на производстве.

Владельцам устройств рекомендуется немедленно прекратить их использование и сдать аккумуляторы на утилизацию в специализированные пункты, такие как пункты переработки.

О компенсациях или замене информации пока нет.