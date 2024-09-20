На Западе оценили усилия китайской YMTC в импортозамещении

Китайская Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) делает успехи в замене иностранных технологий на альтернативы, пишут СМИ. Несмотря на продолжающиеся торговые санкции США, новейшие чипы NAND компании YMTC теперь конкурируют с мировыми лидерами благодаря отечественным поставщикам, таким как Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc, Naura Technology Group и Piotech.

© ferra.ru

Правда, YMTC и ее партнерам, в число которых входит компания Hwatsing Technology Co, еще предстоит решить значительные технические задачи. Новый чип, изготовленный по технологии Xtacking 4.0 компании YMTC, имеет на 70 слоев меньше, чем 232-слойный чип, изготовленный по технологии предыдущего поколения. Это произошло потому, что новейший метод производства имел более низкий выход продукции — соотношение функциональных и неисправных чипов на кремниевой пластине — из-за использования китайских инструментов, и YMTC была вынуждена понизить спецификацию, сообщают СМИ. Это, как считают эксперты, отражает более серьезные препятствия в усилиях Китая по достижению самодостаточности в производстве передовых микросхем.

Тем не менее, прогресс YMTC — это важный шаг в развитии китайских технологических амбиций, подкрепленный недавними прорывами в отечественной технологии литографии.