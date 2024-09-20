Названа наиболее уязвимая группа людей из-за взрывов гаджетов

После произошедших в Ливане взрывов самыми уязвимыми к новым подобным происшествиям становятся люди, наиболее продвинутые в техническом плане. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов.

«Наиболее уязвимыми оказываются те, кто активно использует такие устройства, особенно те, кто часто летает в самолетах», — назвал он конкретные группы людей, которые могут пострадать при новых взрывах техники.

При этом если ранее системы безопасности в аэропортах считали устройства со взрывчаткой, то взрывы в Ливане показали, что рамки металлодетектора и сканеры не распознают пейджеры и телефоны со встроенной функцией подрыва и взрывным веществом в литиевых батареях. Вместе с тем у большинства технически продвинутых людей с собой не только телефоны, но и планшеты и ноутбуки, размер литиевых аккумуляторов которых больше, и потому они опаснее.

Ранее стало известно об исчезновении владельца болгарской компании Norta Global Ltd, которую считают причастной к организации взрывов в Ливане.