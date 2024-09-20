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Космонавт показал дневной пролет МКС над Землей на фоне Canadarm

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Олег Кононенко показал таймлапс дневного пролета Международной космической станции (МКС) над Землей на фоне канадского манипулятора Canadarm.

Космонавт показал дневной пролет МКС над Землей на фоне Canadarm
© Роскосмос
"Очередной таймлапс дневной части орбиты. В центре - канадский манипулятор SSRMS, который применяется и в том числе для мониторирования внешней поверхности американского и российского сегментов МКС", - сказал космонавт.

Ранее Кононенко делился таймлапсами с кадрами красного полярного сияния, а также показывал трансатлантический перелет над Землей.

Наука и техника
Олег Кононенко