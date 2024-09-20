В Лейпциге обнаружили ранее неизвестное произведение Моцарта

Ранее неизвестное музыкальное произведение австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта было обнаружено в одной из библиотек города Лейпциг (федеральная земля Саксония) на востоке Германии.

Об этом говорится в сообщении местных властей.

"Сенсация в музыкальном мире: 12-минутное музыкальное произведение из музыкальной библиотеки управления городских библиотек Лейпцига было идентифицировано как произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что речь идет о пьесе Serenate ex C из собрания Карла Фердинанда Беккера. Это музыкальное произведение, как подчеркнули городские власти, будет впервые представлено в Германии и исполнено в Лейпцигской опере в субботу, 21 сентября.

Рукопись, как уточняется в сообщении, представляет собой копию, сделанную примерно в 1780 году. Таким образом, она не принадлежит самому Моцарту. Использовались темно-коричневые чернила и белая бумага ручной работы, части переплетены индивидуально, а рукопись не была подписана. Предполагается, что она была создана в середине - конце 1760-х годов. В то время Моцарт был еще совсем юным композитором.

Ранее остававшееся без внимания произведение Моцарта также упоминается как "Совсем маленькая ночная музыка". Пьеса состоит из семи миниатюрных частей струнного трио, которые вместе длятся около 12 минут.

Моцарт родился 27 января 1756 года в Зальцбурге. По признанию критиков, он является одним из величайших композиторов. Моцарт писал музыку во всех жанрах и формах своего времени. Всего он создал более 600 произведений, включая 16 месс, 14 опер, порядка 50 симфоний, более 40 концертов для фортепьяно, скрипки и духовых инструментов с оркестром, множество серенад и сонат и других композиций. Наряду с Йозефом Гайдном и Людвигом ван Бетховеном является наиболее значительным представителем Венской классической школы ("Венский классицизм"), музыкального направления второй половины XVIII - первой четверти XIX веков. По словам Петра Чайковского, "Моцарт является высшей, кульминационной точкой, до которой красота досягала в сфере музыки".