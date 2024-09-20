В России разработали умный привод для автоматического закрытия окна

Инженеры изобрели умный привод для автоматического закрытия окна.

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Об этом сообщили в пресс-службе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, передает ТАСС.

«Умного помощника NovADrive, который позволяет закрывать окна, разработали в <…> лаборатории робототехники и мехатроники», — рассказали в вузе, уточнив, что автор версии интеллектуального привода для окна — Никита Соснин.

Устройство представляет из себя маленькую коробку, которая легко монтируется на окно вместо стандартной пластиковой ручки. Девайс управляется голосовыми командами и автоматически регулирует степень открытия или закрытия окна в зависимости от внешних факторов-раздражителей: дыма, выхлопных газов, температуры воздуха. Сигнал программе посылают датчики, установленные в устройстве.

.Одну из партий умного привода направят в социальные учреждения в рамках программы «Цифровая забота».

В июне сообщалось, что компания из Японии создала фильтр, который превращает гневные крики в спокойную речь благодаря искусственному интеллекту. Новшество будет в первую очередь опробовано на сотрудниках кол-центров, которые регулярно общаются с недовольными клиентами.