NASA представило новый способ создания высокоточных карт затмений

Исследование NASA представило новый подход к созданию высокоточных карт затмений, учитывающих рельеф Луны и Земли. Традиционно расчеты основывались на предположении, что все наблюдатели находятся на уровне моря и что Луна является гладким телом. Однако новые карты используют данные о топографии Луны, полученные с помощью орбитального аппарата LRO.

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Визуализатор NASA Эрни Райт создал динамический профиль края Луны, который влияет на время и продолжительность затмения. Горы и долины на краю Луны изменяют форму ее тени, создавая такие эффекты, как «чётки Бейли» и «бриллиантовое кольцо».

Результаты исследования, опубликованные в The Astronomical Journal, показывают, как рельеф Луны влияет на форму тени, создавая визуализации, которые ранее не были доступны. Новый метод картирования использует пиксельный подход, аналогичный созданию 3D-анимации, что позволяет более точно моделировать сложные явления, такие как солнечные затмения.