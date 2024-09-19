Эксперты на фоне ЧП в Ливане рассказали, как обезопасить себя от взрыва гаджетов

Эксперты по кибербезопасности рассказали, что гаджеты представляют определенную опасность для пользователей. Вместе с тем, соблюдение ряда правил, внимательное отношение к технике позволяет избежать неприятных последствий, пишет «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что в Ливане 17-18 сентября прошли три волны взрывов разнообразных гаджетов. Во время одной из атак в руках москвича взорвался смартфон Honor 70.

Эксперты пояснили, что литий-ионные аккумуляторы в беспроводных устройствах могут взрываться даже без взрывчатки, наносить серьезные повреждения. Взрывчатые вещества, добавили они, лишь усиливают эффект.

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Специалисты уточнили, что не следует поддаваться панике. Можно как и ранее пользоваться различными устройствами.

Вместе с тем, заметили аналитики, необходимо вспомнить правила безопасности. В частности, пользователям необходимо время от времени заменять батареи, в случае с дешевыми моделями, у которых батареи несъемные — покупать новые гаджеты.

По их словам, полезно включать режим энергосбережения, следить за тем, чтобы он не отключался. Также необходимо заряжать телефон на определенном расстоянии от себя, на столе, не у кровати.