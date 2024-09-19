В России зафиксировали успешное размножение овцебыков

В России зафиксировали успешное размножение ровесников мамонта. Об этом сообщается на сайте Сибирского федерального университета.

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По данным сотрудников, которые побывали в летней экспедиции, древнейший вид животных Русского Севера — овцебык — осваивает новые территории в Сибири, на Западном Таймыре. На правобережье реки Пясина исследователи заметили взрослую самку и самца, а также подростка и двух сеголеток.

«Ранее овцебыков на Западном Таймыре не находили, поэтому возможность их расселения в западную часть полуострова и, как следствие, расширение прежнего ареала ставились под сомнение», — отметил научный руководитель экспедиции профессор Александр Савченко.

В поиске уникальных краснокнижных животных ученые использовали фото- и видеоаппаратуру, GPS-регистраторы, а также опрашивали местное население.

В августе сообщалось, что овцебык вышел перекусить к нефтебазе и попал на видео. Он не обращал внимания на человека, снимавшего видео, и смотрел по сторонам.