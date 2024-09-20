Россия может дать Узбекистану доступ к сигналу ГЛОНАСС

Россия может дать Узбекистану доступ к сигналу высокой точности российской спутниковой системы ГЛОНАСС.

Проведение переговоров с Ташкентом по этому вопросу согласовано президентом РФ Владимиром Путиным, соответствующее распоряжение главы государства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между правительством РФ и правительством Республики Узбекистан о предоставлении Республике Узбекистан доступа к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», — говорится в документе.

В мае Путин заявил, что отношения РФ и Узбекистана находятся на подъеме, и республика является надежным союзником России.

Он также сказал, что темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют. Президент отметил, что товарооборот между РФ и республикой вырос примерно на 30% за 2023 год. Вместе с тем он выразил уверенность, что показатели будут расти.