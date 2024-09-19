Археологи сообщили о захватывающей находке в древнем Перпериконе

В Болгарии археологи в ходе раскопок на территории древнего фракийского города Перперикон обнаружили два алтаря. Один из них использовался для священных ритуалов, связанных со сбором урожая и виноделием, а другой - для жертвоприношений животных.

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Как пишет Arkeonews, находка была сделана в городе, который сам по себе уникален. Он частично был высечен в скалах Восточных Родопских гор. Руководитель раскопок профессор Николай Овчаров заявил, что один из найденных алтарей был предназначен для кровавых жертвоприношений.

"Самые ранние жертвоприношения были совершены 3000-3200 лет назад, в конце бронзового века и начале железного века, - пояснил Николай Овчаров. - Поскольку алтарь относится к римской эпохе, мы используем данные той эпохи и проводим сравнительную реконструкцию".

Второй алтарь явно указывает на то, что в Перпериконе царил культ бога Диониса, покровителя виноделия. Вероятнее всего, на территории раскопанного сакрального комплекса находился великий храм Диониса. Ранее в Перпериконе археологи обнаружили многочисленные высеченные в скале алтари и святилища, которые могли использоваться для религиозных ритуалов в честь Диониса.

"Эти алтари, высеченные прямо в скале, часто имеют чаши, которые могли использоваться для возлияний, - отметил Овчаров. - Дионис был центральным персонажем орфических мистерий, собрания религиозных практик, которые зародились во Фракии".

Напомнил он и о том, что данный культ был довольно могущественным и почитаемым. Например, именно жрицы знаменитого оракула Диониса во Фракии предсказали блестящее будущее Александру Македонскому, а затем и Августу, первому римскому императору.

"Однако ни один из этих древних источников не предоставил точного описания местоположения святилища, кроме того, что оно находилось на самой высокой горе Фракии, в землях племени сатри, - сообщают болгарские археологи. - До сих пор историки утверждали, что провидец жил в основном в горах Родопы и Стара-Планина, где он конкурировал с оракулом Аполлона из Дельф в престиже и точности пророчеств".

Возможно, Перперикон теперь войдет в число городов, где мог действовать оракул. Кстати, этот город является крупнейшим мегалитическим поселением на Балканах, а его история насчитывает 8000 лет. Он был центром многих цивилизаций, сохраняя свое важное значение и при фракийцах, и при римлянах, и при византийцах. Важную роль город играл и во времена средневековой Болгарской империи.