Крупнейший вулкан Солнечной системы грозит проснуться

Новое исследование, проведенное международной командой астрономов, показало, что под самым крупным вулканом Марса может находиться гигантский магматический бассейн. Это означает, что рано или поздно он может проснуться.

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Огромный поток магмы медленно, но неуклонно поднимается под поверхностью Марса. Однажды он может спровоцировать извержение самого высокого вулкана Солнечной системы, пишет Space.com.

Доклад на эту тему прозвучал на Европейском научном конгрессе, прошедшем в Берлине. Представил его Барт Рут из Делфтского технического университета (Нидерланды). Он возглавлял проведенное исследование.

"Внутри Марса все еще могут происходить активные движения, которые влияют на его поверхность и, возможно, создают новые вулканические образования", - заявил Барт Рут.

По оценкам исследователей, под Олимпом - самым крупным вулканом не только Марса, но и всей Солнечной системы, - может располагаться огромный поток магмы. Диаметр этого бассейна, как показали проведенные расчеты, может превышать 1600 километров. Исследователи считают, что поток постепенно поднимается к поверхности Марса, поэтому в какой-то момент может произойти мощной извержение.

Высота горы Олимп составляет 21,9 километра. Как объясняют специалисты, она поднимается так высоко в марсианское небо, что ее кальдера "выпирает из атмосферы Марса в космос".

К тому же Олимп входит в состав крупной вулканической гряды. Рядом с ним в регионе Тарсис расположено еще три очень крупных вулкана: горы Аскрай, Арсия и Павонис. Все они бездействовали в течение многих миллионов лет. Однако новое исследование показывает, что ситуация может измениться.

Свои выводы группа Рута основывает на изучении данных нескольких орбитальных космических кораблей, которые вращаются вокруг Марса. Так, команда зафиксировала мельчайшие изменения в орбитах нескольких аппаратов, в том числе орбитальных разведчиков Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и ExoMars Trace Gas Orbiter.

Затем была создана карта гравитационного поля Красной планеты. На ней отмечены регионы Марса, где зафиксирована более сильная и более слабая гравитация. Также исследователи проанализировали сейсмические измерения толщины и гибкости коры Красной планеты, мантии и глубоких недр, полученные миссией Mars InSight. Новые результаты указали на сложность распределения массы внутри Марса.

Его недра вовсе не разделены на аккуратные слои, как считалось раньше. Недра Марса оказались комковатыми, с различными аномалиями плотности, в том числе из-за гигантского магматического бассейна.