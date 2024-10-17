Почему мы иногда забываем, о чем только что думали?

У вас наверняка бывало такое, что вы входите в комнату, но тут же забываете, зачем пришли. Обычно человеческий мозг умело балансирует между множеством мыслей, действий и задач одновременно, но иногда память просто дает сбой. Портал livescience.com рассказал, почему так происходит.

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Чтобы понять, почему мы иногда забываем вещи, важно разобраться, как вообще работает память — и попутно развеять некоторые мифы о ней. Прежде всего, человеческая память — не монолит. Она состоит из множества различных компонентов, которые также связаны с различными когнитивными процессами.

В данном случае стоит различать два типа памяти — долгосрочную и рабочую. Первая хранит знания, переживания, навыки и прочие воспоминания на протяжении длительного времени, от пары часов до целой жизни. А рабочая память хранит информацию секундами или минутами: она играет роль своего рода «блокнота» для сознательного мышления. Каждая мысль и крупица информации, собранная органами чувств, проходит через рабочую память. И именно ее характеристики могут объяснить, почему мы периодически забываем вещи, о которых думали пять секунд назад.

Прежде всего, у рабочей памяти очень ограниченный объем. Ученые не могут точно сказать, насколько, но психологи предполагают, что рабочая память человека способна хранить где-то четыре или семь фрагментов информации. Ими могут быть буквы, числа, слова или фразы. Причем мозг не осознает их все одновременно, а перескакивает с одной идеи на другую, из-за чего какие-то из них могут потеряться.

Мозг быстро удаляет ненужные данные из рабочей памяти, чтобы высвободить место под новую информацию. Если фрагменты не переходят в долгосрочную память, то вскоре они пропадают из сознательных мыслей. Мозг, на самом деле, неспособен на многозадачность — он просто «жонглирует» разными мыслями с помощью рабочей памяти. А для этого необходимо сознательное усилие и внимание, за которые отвечает префронтальная кора головного мозга — регион сложного обучения, принятия решений и логики.

Мозг особенно склонен терять краткосрочные воспоминания в сонном состоянии или под воздействием алкоголя и других наркотических веществ. Возраст — тоже фактор. По мнению специалистов, функциональность рабочей памяти достигает своего пика к 20 годам и начинает снижаться в среднем возрасте.