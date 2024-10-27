Самые полезные горячие клавиши в Microsoft Excel

Microsoft Excel — полезный, но не самый простой в освоении инструмент. К счастью, работать в нем будет значительно легче, если ознакомиться с самыми полезными горячими клавишами. Портал howtogeek.com собрал шорткаты, которые стоит запомнить.

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Избранные горячие клавиши

Shift + стрелки курсора — ручной выбор ячеек.

Shift + «Пробел» — выбор ряда.

Shift + Ctrl — выбор колонны.

Alt + I + R — вставить ряд.

Alt + I + C — вставить колонку.

Ctrl + - — удалить ряд или колонку.

Ctrl + T — отформатировать данные в таблицу.

Особые команды для вставки

Команда Ctrl + V по умолчанию вставляет в ячейку последнее, что вы скопировали в буфер обмена. Проблема в том, что она копирует вообще все: от значений до форматирования, комментариев и заметок. Excel позволяет выбирать элементы для вставки более точечно.



Ctrl + Alt + V, затем T, затем Enter — вставляет только форматирование.

Ctrl + Alt + V, затем V, затем Enter — вставляет только значения.

Ctrl + Alt + V, затем Е, затем Enter — транспозиция данных (ряды и колонны меняются местами).

Ctrl + Alt + V, затем F, затем Enter — вставляет только формулу.

Поиск и замена

Ctrl + F — найти.

Ctrl + H — найти и заменить.

Ctrl + G — перейти к указанному значению.

Полезные формулы