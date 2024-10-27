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Самые полезные горячие клавиши в Microsoft Excel

Microsoft Excel — полезный, но не самый простой в освоении инструмент. К счастью, работать в нем будет значительно легче, если ознакомиться с самыми полезными горячими клавишами. Портал howtogeek.com собрал шорткаты, которые стоит запомнить.

Самые полезные горячие клавиши в Microsoft Excel
© Unsplash

Избранные горячие клавиши

  • Shift + стрелки курсора — ручной выбор ячеек.
  • Shift + «Пробел» — выбор ряда.
  • Shift + Ctrl — выбор колонны.
  • Alt + I + R — вставить ряд.
  • Alt + I + C — вставить колонку.
  • Ctrl + - — удалить ряд или колонку.
  • Ctrl + T — отформатировать данные в таблицу.

Особые команды для вставки

Команда Ctrl + V по умолчанию вставляет в ячейку последнее, что вы скопировали в буфер обмена. Проблема в том, что она копирует вообще все: от значений до форматирования, комментариев и заметок. Excel позволяет выбирать элементы для вставки более точечно.

  • Ctrl + Alt + V, затем T, затем Enter — вставляет только форматирование.
  • Ctrl + Alt + V, затем V, затем Enter — вставляет только значения.
  • Ctrl + Alt + V, затем Е, затем Enter — транспозиция данных (ряды и колонны меняются местами).
  • Ctrl + Alt + V, затем F, затем Enter — вставляет только формулу.

Поиск и замена

  • Ctrl + F — найти.
  • Ctrl + H — найти и заменить.
  • Ctrl + G — перейти к указанному значению.

Полезные формулы

  • Alt + =, затем Enter — автосумма.
  • Alt + M, затем U, затем A и Enter — среднее арифметическое (СРЗНАЧ).
  • Alt + M, затем U, затем M и Enter — максимальное значение (МАКС).
  • Alt + M, затем U, затем I и Enter — минимальное значение (МИН).
  • Alt + M, затем U, затем C и Enter — подсчет количества ячеек (СЧЕТ).