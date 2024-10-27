Самые полезные горячие клавиши в Microsoft Excel
Microsoft Excel — полезный, но не самый простой в освоении инструмент. К счастью, работать в нем будет значительно легче, если ознакомиться с самыми полезными горячими клавишами. Портал howtogeek.com собрал шорткаты, которые стоит запомнить.
Избранные горячие клавиши
- Shift + стрелки курсора — ручной выбор ячеек.
- Shift + «Пробел» — выбор ряда.
- Shift + Ctrl — выбор колонны.
- Alt + I + R — вставить ряд.
- Alt + I + C — вставить колонку.
- Ctrl + - — удалить ряд или колонку.
- Ctrl + T — отформатировать данные в таблицу.
Особые команды для вставки
Команда Ctrl + V по умолчанию вставляет в ячейку последнее, что вы скопировали в буфер обмена. Проблема в том, что она копирует вообще все: от значений до форматирования, комментариев и заметок. Excel позволяет выбирать элементы для вставки более точечно.
- Ctrl + Alt + V, затем T, затем Enter — вставляет только форматирование.
- Ctrl + Alt + V, затем V, затем Enter — вставляет только значения.
- Ctrl + Alt + V, затем Е, затем Enter — транспозиция данных (ряды и колонны меняются местами).
- Ctrl + Alt + V, затем F, затем Enter — вставляет только формулу.
Поиск и замена
- Ctrl + F — найти.
- Ctrl + H — найти и заменить.
- Ctrl + G — перейти к указанному значению.
Полезные формулы
- Alt + =, затем Enter — автосумма.
- Alt + M, затем U, затем A и Enter — среднее арифметическое (СРЗНАЧ).
- Alt + M, затем U, затем M и Enter — максимальное значение (МАКС).
- Alt + M, затем U, затем I и Enter — минимальное значение (МИН).
- Alt + M, затем U, затем C и Enter — подсчет количества ячеек (СЧЕТ).