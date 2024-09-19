В Госдуме призвали усилить проверки ввозимых в РФ смартфонов

Проверки ввозимых в Россию смартфонов необходимо усилить на фоне последних новостей о детонации мобильных устройств связи в Ливане. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Сегодня на фоне последних новостей из Бейрута необходимо усилить проверку ввозимых в РФ смартфонов. Заниматься этим должны уполномоченные органы, халатность недопустима", - сказал он.

Эксперт также призвал не паниковать и рекомендовал избегать покупок гаджетов на "сером" рынке, поскольку, как показывают последние события, непроверенная техника может представлять серьезную опасность.